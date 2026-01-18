إعلان

وزير الإسكان يتابع مشروعات الكهرباء مع "السويدي" بعدد من المدن الجديدة

كتب : أحمد الجندي

04:04 م 18/01/2026

المهندس شريف الشربيني

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "السويدي"، لمتابعة الموقف التنفيذي ودفع العمل بالمشروعات التي تنفذها الشركة في عدد من المدن الجديدة وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبحسب بيان، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء المسندة للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للتعمير، والتي تشمل شبكات وخطوط كهرباء وأعمال الربط على محطات بمدن (سوهاج الجديدة – أكتوبر – العبور – العلمين الجديدة – العاصمة الجديدة – العاشر من رمضان – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة- العاصمة الإدارية الجديدة) ، ومشروع تنمية سانت كاترين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها بعددٍ من المدن في قطاع الكهرباء، وكذا أهمية تكثيف العمل بتلك المشروعات للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لدفع العمل بالمشروعات وتكثيف أعداد العمالة المتنوعة بمواقع العمل، وتلافي الملاحظات بالمشروعات التي أوشكت على الانتهاء لدخولها الخدمة وتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات والتوسعات العمرانية الجديدة.

المهندس شريف الشربيني مشروعات الكهرباء وزير الإسكان المدن الجديدة

