محمد العبار يعتذر عن غضب زوار مراسي بسبب qrكود الشواطئ

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، إن هناك عملاء غضبانين بسبب qrكود الشواطئ، فلديها كاميرات وحساسات في كل مكان لحساب الحركة داخل المشروعات وحساب الزحمة والنمو في عدد الزوار حيث أراقب هذه الأشياء بنفسي.

جاء ذلك خلال فيديو متداول على فيسبوك، من حفل افتتاح فندق البالاس، الذي يُعد الفندق الـ 11 ضمن مشروعات مراسي في مصر.

وأضاف العبار، لازم العملاء يكونوا متعاونين، فالزحام بالتأكيد هيزعج البشر.

وتابع: مهما عملنا ووضعنا من أساليب تنظيمية أكيد هنراجعها تاني وهذه السياسة ما هي إلا محبة مراسي لكم وحفاظا على راحتكم.

