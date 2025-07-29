الالتزام بالتوقيتات.. وزير الإسكان يتابع مشروعات "سكن لكل المصريين"

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جانبًا من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل بعددٍ من المدن الجديدة، والتي يتم تنفيذها في إطار استكمال خُطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل من المواطنين، بجانب الوحدات السكنية البديلة لسكان المناطق العشوائية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن استراتيجية الوزارة في توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور؛ هي دعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، ومساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، وإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، واستغلال عائد بيع هذه الوحدات في دعم الشرائح المستحقة.

وشدد وزير الإسكان على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بالتوقيتات الزمنية للأعمال، ومراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات المختلفة بالتزامن مع تنفيذ العمارات السكنية.

وأعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تقدم الأعمال بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، المرحلة السادسة، بالمدينة بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية وبتكلفة اجمالية تتخطى الـ٣٢ مليار جنيه، والمتوقع بدء التسليم المرحلي لهذه المرحلة بداية من أكتوبر المقبل.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع "روضة العبور"، والذي يعتبر واجهة عمرانية متكاملة متعددة الاستخدامات، حيث يضم المشروع 134 عمارة بها أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، على مساحة تمتد لـ٢٠٠ فدان.

وشملت جولة رئيس جهاز العبور، متابعة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وتنسيق الموقع العام؛ خصوصًا بالمناطق المطلة على استاد السلام، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية لتسليم المشروع بأعلى جودة.

وقام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسؤولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"؛ حيث شملت الأعمال الجاري تنفيذها الهيكل الخرساني والحوائط وصب الخرسانة العادية والقواعد المسلحة وأعمدة وأسقف عمارات بالمشروع، بجانب تفقد أعمال الحفر والإحلال لباقي عمارات المشروع.

وقام المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسؤولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة موقف عمارات "سكن لكل المصريين.. المرحلتين الخامسة والسادسة"، مشددًا على جودة أعمال التشطيب للوحدات وسرعة الانتهاء من الأعمال والبدء في تسليم الوحدات طبقًا لخطة صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتابع الشربيني موقف أعمال الموقع العام للمشروع، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتقاعسين.

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