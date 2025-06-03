قسط كل 3 شهور.. ننشر أسعار وأقساط شقق صبا في 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان اليوم ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في إجراءات حجز شقق صبا في مدينة ٦ أكتوبر.

التقديم عن طريق بنك التعمير والإسكان حيث يتم سداد مقد حجز 150 ألف جنيه بجانب 1500 رسوم ومصروفات تسجيل لا ترد، ويكون الحجز والتقديم بأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، https://www.hdb-reservation.com/

ووفقا لأنظمة السداد، سيتم دفع 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و70% بعد الاستلام، على 3 أو 5 أو 7 سنوات.

وسجلت الشقة الـ 140 متر 2 مليون و685 ألف جنيه، وتكون جدية الحجز 150 ألف جنيه، كما يتم استكمال سداد 15% من ثمن الوحدة بعد التخصيص، حيث سيتم سداد 293 ألف جنيه.

وفي حالة التقسيط على 7 سنوات، سيتم سداد 15% عند الاستلام، وبذلك يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة، ومتبقى 70% سيتم سداد 28 قسط ربع سنوي بقيمة 153 ألف جنيه.

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