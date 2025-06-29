كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس وليد خطاب رئيس مجلس إدارة شركة سكن للتطوير العقاري، إن السوق العقاري أثبت خلال السنوات الأخيرة مرونته الكبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية، واستمر في جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لافتًا إلى أن العقار في مصر لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار، خاصة في ظل التضخم والتقلبات التي تشهدها الأسواق الأخرى.

وأضاف خطاب، أن نمو الطلب المحلي وظهور مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة يعززان من استدامة القطاع العقاري ويجعلانه أحد أبرز المحركات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت "Park-U" في مدينة الشروق، باستثمارات 4.8 مليار جنيه، ضمن خطة توسعية طموحة تهدف إلى تطوير مجتمعات عمرانية وتجارية متكاملة.

وأضاف أن الشركة نفذت أكثر من 56 مشروعًا، وسلمت أكثر من 250 وحدة سكنية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 4.7 مليارات جنيه مصري، معظمها في مدينة الشروق والقاهرة الجديدة.

وأكد أن مصر لديها فرصة ذهبية لتصدير العقار، خاصة مع انخفاض تكلفة المتر مقارنة بالأسواق المجاورة، وتنوع المشروعات ما بين سكني وسياحي وإداري.

وتابع: "السوق العقاري المصري يتمتع بعوامل قوة حقيقية، أبرزها الطلب المستمر واتساع الرقعة العمرانية، وبتوجيه الجهود نحو تصدير العقار، يمكننا تحويل القطاع من محلي إلى دولي، يساهم في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات العملة الأجنبية."

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سكن للتطوير العقاري، أن المشروع ينفذ على مدار ٤٢ شهرا ، وتبدأ من يونيو 2025، على أن يبدأ تسليم الوحدات والتشغيل الفعلي مع بداية عام 2029.

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