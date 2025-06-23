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موعد الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 5

03:43 م الإثنين 23 يونيو 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح مرحلة جديدة من شقق محدودي الدخل لمن هم خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5 الشهر المقبل، وتحديدا يوم 8 يوليو 2025.

الطرح الجديد يستهدف شريحة محدودي الدخل، ويُشترط سداد مقدم حجز 50 ألف جنيه، مع إمكانية التقسيط على 20 سنة وفق نظام التمويل العقاري بفائدة 8%.

هذا الطرح سيكون مخصص لمن هم خارج الأولوية في الطرح السابق، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز والتي وصلت لـ30 ألف جنيه.

أماكن الطرح:

– العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.

– كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة.

– سيتم إتاحة كراسة الشروط وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار (المرفقين بالكراسة) من خلال موقع إليكتروني مخصص لهذا الشأن، إضافة لكافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل التي سوف يتم إتاحتها داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

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