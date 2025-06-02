كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة بتر هوم للاستثمار العقاري، عن الانتهاء من تسليم مشروع "صولو" بالكامل لعملائها بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال جولة نظمتها الشركة بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الدكتور المهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية لتفقد مشروع ميدتاون صولو ثاني مشروعات الشركة بالعاصمة الذي تم طرحه وتسليمه من قبل الشركة بعد نجاح مشروع "ميدتاون فيلا"، الذي كان أول مشروعات بترهوم في العاصمة، والاحتفال ببداية الحياة لمشروعها الثاني بحضور قيادات شركتي العاصمة الإدارية الجديدة وبترهوم.

وأشاد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة بقوة وأداء شركة بترهوم وحجم إنجازات مشروعاتها على أرض الواقع باعتبارها أول المطورين العقاريين الذين آمنوا بمشروع العاصمة منذ انطلاقه ولهم العديد من المشروعات الناجحة والمميزة على أرض العاصمة.

وأكد خلال زيارته للمشروع أن شركة العاصمة تسعى دائمًا لتذليل كافة الصعوبات أمام المطورين العقاريين الجادين، لافتاً إلى أن الجميع على قلب رجل واحد لإنجاز هذا المشروع القومي العملاق الذي يعتبر أبرز معالم الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن مشروع ميدتاون صولو بما يتمتع به جودة وتنفيذ فريد من نوعه يعتبر دليل قوى على أن شركة العاصمة تسير بخطوات ثابتة وأن بها مشروعات كبرى ومميزة تعمل بخدمات كاملة مشيرا إلى أن المشروع بالكامل عبارة عن فيلات مستقلة متنوعة الخدمات مما يعكس نوعية العملاء داخل المشروع موضحا أن شركة العاصمة قامت بتوصيل نحو ٩٥ % من مرافق المرحلة الأولى ولكن لها اشتراطات معينة ملزمة للشركة المطورة من أجل توصيل المرافق مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء منها بيتم توصيل الخدمات مباشرة.

وأضاف عباس، أن الشركة تعمل الآن في الطرق الرئيسية واللاند سكيب بمنطقة R7 وتم تقسيمها لمراحل للانتهاء منها خلال فترة زمنية وجيزة.

وأعرب الدكتور مهندس أحمد فهمى مدير عام شركة العاصمة عن سعادته بحجم إنجاز مشروع ميدتاون صولو على أرض الواقع والذي يعكس مدى نجاح شركة العاصمة وانها أصبحت مكانا جاهزا للسكن والحياة، مشيدًا بأداء الشركة ،و لافتا إلى انها من الشركات المنضبطة من ناحية الأوراق واستصدار التراخيص وملتزمة مع عملائها والتسليم في المواعيد الزمنية المقررة مما يجعلها نموذج متميز للمطور العقاري الملتزم بالإضافة إلى روعة التصميم الهندسي والمعماري للمشروع والتخطيط الجيد لكافة خدماته.

وأضاف فهمى أن مشروع ميدتاون صولو ثانى مشروع للشركة يتم تسليمه بعد مشروع ميدتاون فيلا وأنهم سعداء بوجود مشروعات بهذا الرقى على ارض العاصمة قادرة على اجتذاب عدد كبير من العملاء والمستثمرين للتواجد داخل العاصمة ، مشيرا إلى أن الشركة لا تتوانى فى تقديم اى دعم للمطورين الجادين حيث قدمت الشركة من ٤ إلى ٥ حزم للتيسيرات للمطورين الجادين مما كان له عظيم الأثر نتج عنه قدر كبير من التحصيلات المتأخرة واستخراج العديد من الرخص لعدد كبير من المشروعات وحل مشكلات بعض الشركات المتعثرة مع عملائهم.

وأشار فهمي أن شركة بترهوم تعتبر من أوائل الشركات التي استثمرت في العاصمة بأكثر من مشروع وامنت بجدوى الاستثمار بها ولذلك فهي من الشركات الفائزة بوجودها في هذا المشروع القومي العملاق منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية كانت ولا تزال مكانا جاذبًا للاستثمارات، موضحًا أن شركة العاصمة قامت منذ نحو 15 يومًا بعمل طرح إلكتروني على وحدات بمنطقة R8 وتقدم للحصول عليها ثلاثة أضعاف الرقم المطروح من الأراضي، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقطع الأراضي التي لا يوجد عليها تزاحم في الطلب خلال أيام أما باقي الأراضي التي يوجد عليها أكثر من طلب سيتم اختيار الشركة المؤهلة للحصول عليها وفقا لقوة وملاءة الشركة فنيا وماليا بعد إجازات عيد الأضحى المبارك.

وأعرب اشرف عادل مدير عام شركة بترهوم للاستثمار العقاري عن سعادته بتشريف المهندس خالد عباس لزيارة وتفقد مشروع الشركة الثاني بالعاصمة وحرصه دائما على مشاركتهم اللحظات الاستثنائية فى تاريخ الشركة ، مشيدا بالدور الكبير الذى تلعبه شركة العاصمة الإدارية وقيادتها في مساندة ودعم المطورين وتذليل كافة العقبات أمامهم من أجل إنجاز مشروعاتهم والخروج بها بالشكل الذى يليق بحجم وأهمية هذا المشروع القومي العملاق.

وأشار عادل إلى أن شركة بترهوم كانت اول مطور عقاري يحصل على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ انطلاق هذا الحلم العظيم الذى أصبح واقعا ملموسا لمدينة ذكية متكاملة تدب فيها الحياة وتعكس الوجه الحضاري لمصر أمام العالم مشيرًا إلى أن مشروع "صولو" علامة فارقة في سوق العقارات المصرية، حيث يعد المشروع الوحيد بالعاصمة الإدارية المكون بالكامل من فيلات مستقلة، بإجمالي 390 فيلا منفصلة، على مساحة 66 فدانًا.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على محور بن زايد الجنوبي مباشرة، بجوار الكاتدرائية والنهر الأخضر، أحد أهم المعالم الجغرافية في العاصمة.

وأضاف عادل أن الشركة راعت في تصميم المشروع الحفاظ على الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تم تخصيص 80% من المساحة الإجمالية للاندسكيب والمساحات الخضراء واللاجون، و20% فقط للمباني، مما يوفّر بيئة سكنية صحية متكاملة تجمع بين الراحة والطبيعة ، موضحا ان المشروع يضم مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والاجتماعية، منها نادي صحي واجتماعي (Club House) لخدمة السكان، إلى جانب حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وصيدليات، ما يعزز من جودة الحياة داخل المجمع السكني الفريد.

وأشار مدير عام الشركة الى ان المشروع حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، حيث تم بيعه بالكامل في وقت قياسي، وهو ما يعكس ثقة العملاء في مشروعات "بتر هوم" ومكانتها الرائدة في السوق العقاري ، كما يضم المشروع أيضًا منطقة تجارية متكاملة على مساحة 30,000 متر مربع، تتألف من 14 مبنى مستقل، كل منها يتكون من دور أرضي وأول وثاني وروف بالإضافة إلى بدروم خاص، وتبدأ مساحات المباني من 1250 متر مربع للمباني، إضافة إلى 1100 متر مساحة خارجية، و940 متر بدروم.

وأضاف عادل المنطقة التجارية تم تنفيذها بتصميم " الستريب مول " العصري المفتوح والمباشر على الطريق، لتسهيل الوصول إليها سواء من قِبل السكان أو المترددين على الطريق، وتحتوي على مطاعم، كافيهات، صيدليات، وشركات عالمية، مما يجعلها وجهة تجارية وترفيهية تخدم المنطقة بالكامل.

ووجه أشرف عادل المدير العام للشركة الشكر والتقدير للمهندس خالد عباس على دوره البارز والملموس في نهضة ونمو حجم انجاز المشروعات الخاصة على ارض العاصمة وذلك نتيجة طبيعية لمتابعتة المستمرة وعمله الدائم على تذليل أي عقبات تواجه الشركات في استكمال أعمالها، مشيدًا بدعمه المستمر لهم كشركة ومساندته لكل مطور جاد يعمل على أرض العاصمة مؤكدا على استمرار الشركة في البناء والتطوير واغتنام الفرص لتنفيذ مشروعات أخرى على أرض العاصمة ليكونوا شريكا مؤثرا وفاعلا للعاصمة فى مجال التطوير والتنمية.

نبذة عن شركة بتر هوم

تُعد "بتر هوم" من الشركات الرائدة في العاصمة الإدارية حيث تعتبر من أولى الشركات التي بدأت ونجحت في تسليم مشروعاتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سبق لها تسليم عدد من المشروعات الكبرى منها ميدتاون فيلا 390 فيلا ، ومشروع ميدتاون كوندو ( R7 ) ويحتوى على 2510 وحدة سكنية ، و ميدتاون سكاي ( R7) ويحتوى على 460 فيلا و2900 شقة ، و كايرو بيزنس بلازا (بالحى المالي) ويتكون من 1500 وحدة إدارية وطبية وإلى جانب نجاحها في العاصمة، قامت "بتر هوم" بتسليم مشروعات سكنية وتجارية وإدارية متعددة في غرب وشرق القاهرة، لتواصل بذلك مسيرتها في تقديم حلول سكنية واستثمارية بمعايير عالمية في مختلف أنحاء مصر.

وتمتلك الشركة استراتيجية ورؤية واضحة منذ انطلاقها بالسوق المصري عام ١٩٩٨ على تنفيذ مشروعات عمرانية مبتكرة وبفكر مختلف بالمدن الجديدة وترك بصمة معمارية مميزة فى هذه المدن بما يتماشى مع الرؤية الخاصة بالدولة في أحداث طفرة عمرانية غير مسبوقة في عدد من المدن الجديدة المستدامة لتنفيذ رؤية التنمية الشاملة لمصر ٢٠٣٠ وهذا ما جعلهم من أوائل المطورين المتواجدين بالعاصمة بأكثر من مشروع سكنى متكامل باعتبارها أكثر المناطق جذبا للاستثمار، و تتميز مشروعات الشركة بالاناقة والعصرية والمناظر الطبيعية وزيادة نسبة المساحات الخضراء، مما يجعل مشروعاتها تتمتع بالاستدامة والحفاظ على البيئة.

كما تتميز الشركة أيضا بريادتها في عدد من المدن الجاذبة للاستثمار حيث اتجهت إلى التشييد والبناء في المدن الجديدة، ومن أهم مشروعات بترهوم والتي تركت بصمة معمارية في الفترة السابقة "سيتي سكيب مول"، بفرعيه الأول بمدينة السادس من أكتوبر، والثاني بالمنيا الجديدة، والمولان يعدان الآن من العلامات المميزة في تلك المدن، ومشروع "هاي لاند بارك" أيضاً بمدينة السادس من أكتوبر وأمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، وكانت بداية الفكر العالمي للتشييد، وانفردت بعمل أول بحر صناعي في وسط المشروع، واكتسبت بترهوم ثقة العملاء والمسوقين العقاريين، وظهر اسمها جلياً في مجال الاستثمار العقاري، كما قدمت للسوق العقاري أكثر من 15 مشروعاً عملاقاً في جميع المجالات العقارية، سواء "التجاري - الإداري – الطبي" وذلك بجانب المشروعات السكنية التي أصبحت من علامات الإنشاءات المعمارية في مصر والشرق الأوسط.