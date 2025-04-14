التقديم بعد ساعات إلكترونيا.. 7 شروط لحجز شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ٣٥۰۸۸ وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، الثلاثاء 15 إبريل.

ويتم طرح كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان. اضغط هنا

وجاءت شروط الحجز على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية للتصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزا من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- يُعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشان مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار او استصدار حكم قضاني واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

ويشمل الطرح شقق في مشروعات ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر بإجمالي 35 ألف وحدة.

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