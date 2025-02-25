الإسكان: قرعة علنية بين المتقدمين لحجز أراضي ووحدات "مسكن" بـ 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم أمس إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالملعب الرئيسي بمقر إستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لـ الأراضي الأكثر تميزاً تم طرح 87 قطعة، تقدم لحجزها 31 مواطناً من ذوي الهمم و972 مواطناً من باقي العملاء، وبالنسبة لوحدات جنة تم طرح 223 وحدة تقدم لها 645 مواطناً من ذوي الهمم و31932 مواطنا من باقي العملاء.

وأضاف "الشوربجي"، بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، سيتم إجراؤها بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي) اليوم 25/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، غدا 26/2/2025.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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