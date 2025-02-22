وزير الإسكان يتفقد مشروعَي الفيلات وجنة بمدينة المنصورة الجديدة -تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الفيلات بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، والذي يُعتبر من أبرز المشروعات السكنية الفاخرة التي تهدف إلى تقديم تجربة سكنية راقية ومتكاملة، وسيتم طرح عدد من الوحدات منها ضمن مبادرة "بيتك في مصر"؛ لتوفير وحدات للمصريين بالخارج، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه مكونات مشروع الفيلات، والذي يتضمن 2103 وحدات، موزعة على أربعة قطاعات متجاورة تطل مباشرة على كورنيش المدينة، وتتنوع تصميمات الفيلات بين الطرازين الكلاسيكي والمودرن، لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات، وتتراوح مساحات الفيلات بين 300 و816 مترًا مربعًا، ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير مدينة المنصورة الجديدة كوجهة سكنية وسياحية متكاملة، توفر لسكانها بيئة عصرية متطورة.

وتفقد وزير الإسكان مشروع جنة بالمرحلة الأولى في مدينة المنصورة الجديدة، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية متميزة بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا، مع تشطيبات عالية الجودة. وتتألف كل عمارة من دور أرضي و٥ طوابق متكررة، ومزودة بمصاعد كهربائية ونظام اتصال داخلي (إنتركم).

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه مكونات المشروع والذي يضم 468 عمارة بإجمالي 11232 وحدة سكنية، موزعة على عدة مناطق داخل المدينة، ويتميز المشروع بموقعه بالقرب من المرافق والخدمات الأساسية؛ مثل المدارس والجامعات والمراكز التجارية والمناطق الترفيهية.

ووجه الوزير بتسليم باقي الوحدات المنتهية بالمشروع لحاجزيها ووضع جدول زمني محدد من قِبل جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة؛ للانتهاء من تسليم كل تلك الوحدات، ووجه بإنشاء بوابة خاصة بالمدينة ذات هوية تعبر عن المدينة وطابعها، بجانب الاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، مرورًا بالركاب، طريق 27، والذي يعتبر من المحاور الرئيسية في مدينة المنصورة الجديدة، ويربط بين الطريق الدولي الساحلي وطريق الكورنيش، ويُسهم في تسهيل حركة المرور والوصول إلى المشروعات السكنية والخدمية داخل المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تم تصميمها لتكون مدينة مستدامة وذكية، مع مراعاة توفير بنية تحتية متطورة تشمل شبكات طرق حديثة؛ مثل طريق 27 وطريق R2، لتلبية احتياجات السكان والزوار، ويبلغ إجمالي أطوال الطرق في المدينة ١٣٠ كم، وجار طرح عملية صيانة الطرق.

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