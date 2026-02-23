كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز القاهرة الجديدة في تسليم شقق سكن مصر للحاجزين، وجاءت إجراءات ومواعيد تسليم الوحدات على النحو التالي:

تسليم شقق سكن مصر:

الشقق التي سيتم تسليمها تقع في منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية، مسلسل رقم 786 المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (3).

وسيتم تسليم وحدات العمارة 21 يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات العمارة 22 يوم الأحد 1/3/2026.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة 51 يوم الأربعاء 4/3/2026، ووحدات العمارة 106 يوم الأحد 8/3/2026، ووحدات العمارة 47 يوم الأربعاء 11/3/2026.

وتسليم وحدات العمارة 112 يوم الأحد 15/3/2026، ووحدات العمارة 46 يوم الاثنين 16/3/2026.

إجراءات الاستلام:

1- على العملاء حاجزي الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" التوجه إلى بنك التعمير والإسكان، فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك.

2- ثم التوجه إلى جهاز المدينة بأصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقَّع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

