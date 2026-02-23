إعلان

بأرقام العمارات.. جهاز القاهرة الجديدة يُعلن مواعيد تسليم شقق سكن مصر

كتب : محمد عبدالناصر

06:00 ص 23/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالناصر:
بدأ جهاز القاهرة الجديدة في تسليم شقق سكن مصر للحاجزين، وجاءت إجراءات ومواعيد تسليم الوحدات على النحو التالي:

تسليم شقق سكن مصر:
الشقق التي سيتم تسليمها تقع في منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية، مسلسل رقم 786 المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (3).

وسيتم تسليم وحدات العمارة 21 يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات العمارة 22 يوم الأحد 1/3/2026.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة 51 يوم الأربعاء 4/3/2026، ووحدات العمارة 106 يوم الأحد 8/3/2026، ووحدات العمارة 47 يوم الأربعاء 11/3/2026.

وتسليم وحدات العمارة 112 يوم الأحد 15/3/2026، ووحدات العمارة 46 يوم الاثنين 16/3/2026.

إجراءات الاستلام:
1- على العملاء حاجزي الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" التوجه إلى بنك التعمير والإسكان، فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك.

2- ثم التوجه إلى جهاز المدينة بأصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقَّع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

اقرأ أيضًا:
المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شقق سكن مصر بنك التعمير القاهرة الجديدة تسليم الشقق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصطفى غريب يسقط في عالم المخدرات.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

مصطفى غريب يسقط في عالم المخدرات.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "هي كيميا"
بأرقام العمارات.. جهاز القاهرة الجديدة يُعلن مواعيد تسليم شقق سكن مصر
أخبار العقارات

بأرقام العمارات.. جهاز القاهرة الجديدة يُعلن مواعيد تسليم شقق سكن مصر
من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
أخبار وتقارير

من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
شئون عربية و دولية

أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
متى يجب إفطار مريض الأورام والسرطان فورًا؟.. انتبه لهذه الحالات الـ5
جامعات ومعاهد

متى يجب إفطار مريض الأورام والسرطان فورًا؟.. انتبه لهذه الحالات الـ5

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
أزمة بين العراق والكويت.. واستعدادات إيران للحرب وتراجع ترامب عن هجومه- (العالم في رمضان)