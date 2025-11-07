كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة لم ولن تسمح بأي حال من الأحوال باستحواذ شركة «يوتن للدهانات» على حصتها، مشددًا على أن النقابة اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حقوقها، في مواجهة ما وصفه بممارسات «الغش والتدليس» من جانب الشركة.

وأوضح النبراوي في بيان لأعضاء الجمعية العمومية، أنه تابع خلال الأيام الماضية ما أثير من جدل حول حصة النقابة في الشركة، وما تداوله البعض من معلومات غير دقيقة، مؤكدًا حرصه على إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الحقائق الكاملة بعيدًا عن الشائعات والتأويلات بشأن هذه القضية.

وأضاف:" آثرت الانتظار لحين اكتمال الإجراءات القانونية في ظل المستجدات التي فوجئت بها النقابة والتي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، والقائمة على الغش والتدليس من جانب الشركة.

وأوضح قائلًا: " يعلم الجميع أن الخلاف مع شركة يوتن ممتد على مدار السنوات العشر الماضية عبر محاولاتها المستمرة للاستحواذ على حصة النقابة، وقد نجحت النقابة في إفشالها، وكانت هناك حالات مشابهة تمت باستخدام نفس أساليب الغش والتدليس كما هو الحال الآن، بغرض رفع نسبتها والجور على حقوق النقابة، وقد تصدينا لذلك بكل الطرق القانونية منذ عام 2016، في مسار طويل شارك فيه الدكتور حماد عبدالله حماد بجهود مخلصة وقتها، وحافظنا على حقوق النقابة واستكمل المجلس التالي الإجراءات.

وأشار النبراوي إلى أن النقابة خاضت سلسلة من المعارك القانونية أمام المحكمة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار، وأسفرت عن قرارات هامة لصالح النقابة، موضحا بقوله:" في ضوء ما قامت به شركة المهندس يوتن من إجراءات سابقة وحالية والتي تصدينا لها، سنعرض على حضراتكم ما تم من إجراءات قانونية وعملية قامت بها النقابة. وهي كالتالي:-

_ تصدت النقابة لقرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة ١٧/ ٧/ ٢٠٢٣ و ٤/ ٩/ ٢٠٢٤ و ٢٠/ ٨ /٢٠٢٥، عبر الاستعانة بمكتب عمرو وشركاه للمحاماة (الدكتور محمد سامح عمرو- المحامي بالنقض وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة :_

١. الطعن على قرارات الجمعية العمومية في ١٧ /٧ /٢٠٢٣، حيث تم قيد دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وصدر فيها الحكم ببطلان قرارات الجمعية العمومية ما عدا بندين، فتم إبطال عقد القرض بمبلغ ٦٠ مليون دولار، وإبطال عقد المعاوضة (الإتاوة ونقل التكنولوجيا)، وعليه تم بطلان اعتماد القوائم المالية.

٢. تم الطعن على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة ٤ /٩ /٢٠٢٤. وجرى تقديم طلب للجنة وقف القرارات بالهيئة العامة للاستثمار، وتم وقف القرارات بالفعل، وتم رفع دعوى بطلان أمام المحكمة الاقتصادية ومؤجلة لجلسة ٢٤ /١ /٢٠٢٦.

وبشأن بند زيادة رأس المال، لم تنظره المحكمة لاجتهاد غير موفق من مكتب المحاماة، وتم انتهاء التعاقد معه.

٣. تم عقد جمعية عمومية في ٢٠ /٨ /٢٠٢٥ في محاولة من الشركة لتصحيح ماسبق من أخطاء تمت بالتلاعب في القوائم المالية، والتحايل على تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وعليه قُدمت مذكرة اعتراض من النقابة عن طريق ممثليها على القوائم المالية للأسباب الواردة بها.

٤. نظرًا لإنهاء عقد المستشار القانوني السابق (عمرو وشركاه)، جرى التعاقد مع مكتب الدكتور سامي عبد الباقي المحامي بالنقض، وأستاذ القانون التجاري، ووكيل كلية حقوق القاهرة والمستشار السابق لهيئة سوق المال، حيث باشر الدعوى المرفوعة بالمحكمة الاقتصادية لبطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة ٤/ ٩/ ٢٠٢٥ .

- وقام بتقديم مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٨ /٩ /٢٠٢٥ للاعتراض على زيادة رأس المال وإثبات الغش من قبل الشركة، وذلك تمهيدا لرفع دعوى بطلان هذا القرار.

_ تمت مقابلة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بحضور المستشار القانوني الدكتور سامي عبد الباقي؛ وبحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة؛ لبحث ومناقشة المذكرة المقدمة.

_ وأخيراً، وفور اكتشاف التلاعب في الدعوة للاكتتاب؛ وذلك عن طريق إعلان النقابة بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ ٢٥ /١١ /٢٠٢٥، تم على الفور تقديم مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢/ ١١ /٢٠٢٥؛ لبيان أوجه بطلان عملية الاكتتاب وبطلان إعلان الدعوة له لمخالفتها للنظام الأساسي للشركة، وللقانون، وبيان أوجه سوء النية والغش والتدليس لدى الشركة، لاسيما بعد رفض النقابة عرض الشركة للاستحواذ على أسهمها الوارد لها بتاريخ ١٤ /٩ /٢٠٢٥ ودون أي إشارة للدعوة لعملية الاكتتاب.

_ تمت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢٥. بوجود نزاع حول إجراءات عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، وتم إرفاق المذكرة المقدمة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٥.

_ والآن، النقابة بصدد إقامة دعوى المسئولية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه.

_ وقيد دعوى بطلان عملية الاكتتاب متضمنة شق عاجل بوقف الجمعية العمومية المزمع عقدها ٢٥/ ١١ /٢٠٢٥.

_ قيد دعوى حساب بالمحكمة الاقتصادية ضد الشركة؛ لإلزامها بما سيسفر عنه الخبير الحسابي في ضوء حكم بطلان عقد المعاوضة (الإتاوة ونقل التكنولوجيا)؛ بموجب حكم المحكمة الاقتصادية الصادر لصالح النقابة، حيث صدر الحكم بالبطلان دون الإلزام، أي حكم مقرر وليس ملزم.

وعليه:

وفي ضوء ما اتخذ من إجراءات وتحركات قانونية وإدارية للنقابة، لن تتمكن الشركة ولن نسمح بإتمام عملية زيادة رأس المال، ولن تتمكن الشركة من التأشير به في السجل التجاري، لاسيما وأن هيئة الاستثمار أشرت بالمخالفة على محضر الجمعية العمومية الوارد به بند الزيادة، ولم ولن تتأثر حصة ونسبة النقابة.

_ وفي حال انعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم٢٥/ ١١ / ٢٠٢٥ سيتم الحضور واتخاذ مايلزم، وتم إعداد كل الترتيبات القانونية الفورية في هذه الحالة.

ونوه النبراوي قائلا:"ستُطرح المستجدات غدا السبت على الزملاء أعضاء المجلس الأعلى للإضافة والمناقشة"

وشدد نقيب المهندسين على أن حق النقد المشروع متاح دومًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية، وتقبلت وسأظل متقبلا له بكل سعة صدر كما كنت دومًا، إلا أننا سنواجه بكل قوة، ونتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يتجاوز ويخرج عن حدود النقد المباح، ويُلقي الاتهامات الباطلة جزافًا دون سند قانوني ضد أعضاء هيئة المكتب أو أعضاء المجلس الأعلى.

ودعا النبراوي كل من يرى أي جانب من جوانب الفساد إلى التوجه فورًا إلى مكتب النائب العام لتقديم ما لديه من أدلة.

وأضاف:" أؤكد بوضوح أننا لن نبيع أي حصة للنقابة في شركة يوتن، ولن نفرط في نسبتها، وسنحافظ بكل قوة على حصة النقابة، ومستمرون في مواجهة ممارسات الغش والتدليس التي تنتهجها إدارة الشركة.

واختتم نقيب المهندسين بيانه قائلا:" أشدد على أننا سنظل ثابتين على موقفنا في الحفاظ على ممتلكات النقابة، ولن نتأثر بمطامع الآخرين، وسنقف لها بالمرصاد، و ستتصدى لهم النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية بكل قوة وحزم ومسؤولية.