تنويه من جهاز 6 أكتوبر الجديدة لسكان 4 مناطق

أصدر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تنويهًا للمواطنين من سكان المدينة، بشأن منظومة شكاوى المواطنين بالجهاز.

وقال الجهاز، عبر صفحته على فيسبوك: وجب التنويه للمواطنين بجميع مناطق المدينة (زهراء أكتوبر الجديدة - سكن مصر - ابني بيتك 6 - غرب المطار) بإمكانية تقديم الشكاوى التي تخص شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الإنارة والنظافة والطرق والزراعة، عبر رسائل صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب الجهاز، المواطنين، بضرورة ذكر بيانات الشكوى وموقعها ودعمها بالصور إن أمكن، على أن تقوم منظومة حل الشكاوى بالجهاز بسرعة فحص الشكوى والعمل على حلها والتواصل.

