الإسكان: مشروعات التطوير العمراني القائم تكلفت 90 مليار جنيه

استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، مساهمة المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع في معالجة الخلل في التوزيع الديموغرافي للسكان 2025.

وأضاف إبراهيم، خلال مهرجان جوائز المعماريين العرب في نسخته الثالثة المنعقد بالقاهرة، أنه بعد زيادة المدن الجديدة تم زيادة نسبة استقطاب السكان بنسبة بلغت 220% في مدن شرق القاهرة، فيما زادت نسبة استقطاب السكان بنسبة 180% في مدن غرب القاهرة.

وأكد أن مشروع منطقة المال والأعمال المركزية يبلغ مساحته 1.9 مليون متر مربع ويضم 180 فدان و18 برجًا بتكلفة نهائية 4 مليار دولار.

وأشار إلى أن ما يقرب من 12 مليون نسمة يعيشون في المناطق العشوائية وهي مشكلة تحتاج إلى حلول منها "التمويل، وتوفير سكن بديل" لافتًا إلى أن وزارة الإسكان أنفقت 100 مليار جنيه على تطوير العشوائيات التي تم تأهيلها، مؤكدًا أن الدولة قامت بدعم المواطن جزئيًا بتحملها 40% من قيمة الوحدات.

وأوضح مساعد وزير الإسكان أن مشروعات التطوير العمراني القائم تكلفت 90 مليار جنيه بهدف إعادة الدور الريادي لوسط المدينة من خلال مشروع "الارتقاء بالقاهرة الخديوية" وفي إطار هذا التطوير تم نقل الوزارات والهيئات الحكومية وإعادة توظيف المباني من خلال دراسات تمت لإعادة استخدام هذه المباني، مضيفًا أن إحياء الهوية العمرانية والمعمارية لمنطقة القاهرة الخديوية تم من خلال حوكمة لإدارة هذا المشروع بما فيه من مبانٍ وحدائق مع مراعاة حسن إدارة الأصول وحسن استثماراتها.

