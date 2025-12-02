شوف شقتك قبل الحجز.. جولة افتراضية لوحدات بيتك في مصر

تستمر وزارة الإسكان في طرح المرحلة الثالثة من شقق بيتك في مصر حتى 4 ديسمبر الجاري، حيث يتم التقديم على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (اضغط هنا).



وأتاحت وزارة الإسكان جولة افتراضية لمشاهدة نماذج الوحدات المطروحة للحجز حاليًا، من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا







ويشمل الطرح الجديد 892 وحدة سكنية وإدارية في 6 مشروعات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

* شقق ظلال في القاهرة الجديدة: سجلت الشقة الـ114 مترًا مبلغ 3 ملايين و866 ألف جنيه، والشقة الـ154 مترًا سجلت 5 ملايين و222 ألف جنيه.



* شقق ظلال في مدينة الشروق: سجلت الشقة الـ114 مترًا مبلغ 4 ملايين و58 ألف جنيه، والشقة الـ154 مترًا سجلت 5 ملايين و804 آلاف جنيه.



* شقق ظلال في مدينة الشيخ زايد: سجلت الشقة الـ114 مترًا مبلغ 3 ملايين و669 ألف جنيه، والشقة الـ154 مترًا سجلت 5 ملايين و147 ألف جنيه.



* شقق صبا في مدينة 6 أكتوبر: سجلت الشقة الـ95 مترًا مبلغ 2 مليون و616 ألف جنيه، والشقة الـ140 مترًا سجلت 2 مليون و738 ألف جنيه.



* شقق مدينتي في القاهرة الجديدة: مساحات الشقق من 101 حتى 157 مترًا، وسجلت الشقة الـ131 مترًا مبلغ 6 ملايين و998 ألف جنيه.



* وحدات إدارية في العاصمة الإدارية بممشى الحي السكني الثالث: سجلت الوحدة الـ50 مترًا بنشاط عيادة مليونًا و865 ألف جنيه، والوحدة الـ112 مترًا بنشاط تجاري 9 ملايين و170 ألف جنيه.



* وحدات إدارية بمنطقة مثلث ماسبيرو: مساحة الوحدة 185 مترًا بـ8 ملايين و631 ألف جنيه.



اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات



