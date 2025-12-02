نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجراف يتضمن طريقة التقديم للمستأجرين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف بقانون "الإيجار القديم"؛ للحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية الخاصة عبر الرابط التالي: هنا.

وذكرت الوزارة أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية بسيطة، ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات؛ لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر، ويمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو التوضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

ويمكن للمواطنين الذين يواجهون أية مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.

وتشمل خطوات التقديم من خلال منصة مصر الرقمية إنشاء حساب إلكتروني خاص أولًا إن لم يوجد مسبقًا، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل"، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة"، ثم استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة؛ حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب، سواء أكان "المستأجر الأصلي" أم "زوج المستأجر الأصلي" أم "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.

ثم يستعرض مقدم الطلب بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به؛ مثل: (الاسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع)، ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد، وبريد إلكتروني إن وجد، ورقم جواز سفر إن وجد، وفي الخطوة الثالثة يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم، وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات؛ مثل إجمالي الدخل الشهري، وكذلك الدخل السنوي، واستعراض بيانات التأمينات؛ مثل الرقم التأميني والقطاع، وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالهما أو تعديلهما، حيث يُعد الحقلان إلزاميين في حالة اختيار المواطن الحالةَ الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.

وتتضمن الخطوة الرابعة بيانات الوحدة المؤجرة؛ حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم إدخال كود المشترك (إيصال/ فاتورة- مسبق الدفع- سمارت) أو إدخال كود السداد الإلكتروني (المطبوع على إيصال الكهرباء) أو كود السداد الإلكتروني (عداد مسبق الدفع/ كارت) واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على زر بحث؛ حيث تقوم منصة مصر الرقمية باستكمال العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة، مثل (المحافظة، وقسم الشرطة/ المركز، والشارع، واسم القطعة، والرقم القومي للعقار، ورقم البناية)، على أن يقوم المواطن بمراجعة العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة الخاصة به ثم الإجابة عن سؤال "هل العنوان صحيح؟"، فإذا قام باختيار "نعم صحيح" يتجه إلى الخطوة التالية، وفي حالة اختيار "لا" أو عدم استكمال العنوان من قِبل المنصة، يقوم بملء العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة يدويًّا، ثم ينتقل لملء بيانات الوحدة المؤجرة الخاصة به التي تتضمن معلومات؛ مثل (مساحة الوحدة، تاريخ بدء مدة الإيجار، تاريخ نهاية مدة الإيجار، قيمة الإيجار الشهري الحالي، تاريخ بداية الإشغال، اسم المالك الحالي).

وتتضمن الخطوة الخامسة بيانات الأسرة؛ حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به؛ حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، على سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة عن "هل توجد زوجة مقيمة؟"، وفي حالة اختيار "نعم توجد" يقوم بملء بيانات الزوجة مثل (الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسة، والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي.. وغيرها).

وتشمل الخطوة السادسة إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة؛ حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمون؟"، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح "هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء"، وفي حالة الإجابة بـ"نعم يوجد"، يقوم بإضافتهم (الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل)، مع إيضاح صلة القرابة.

والخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو أو أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، حيث يختار من الأسماء المدخلة من قبل (مقدم الطلب، الزوج/ الزوجة، الأبناء والمقيمين) من هم من ذوي الهمم، ويبدأ في إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت من رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.

وتتعلق الخطوة الثامنة بإيضاح "شركات الأسرة"، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما؛ مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.

وتتعلق الخطوة التاسعة بـ"مراجعة وإرسال الاستمارة"؛ حيث تتضمن إقرار باكتمال المعلومات، حيث يقوم المواطن بالإقرار أن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة كاملة وصحيحة ولم يقم بإخفاء أي بيانات أو معلومات تضمنتها الوثيقة، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ويوافق على قيام الجهة بالتحقق من كل البيانات الواردة بالطلب وحرمانه من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة ومحاسبته بتهمة التزوير في أوراق رسمية.

ويجب على المواطن -ضمن الخطوة التاسعة أيضًا- الضغط على "تحقق من رقم الهاتف المحمول"، لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على "تحقق" حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام؛ حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على "تحقق" حتى تظهر له رسالة "تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح" قبل الضغط على زر "تأكيد".

ويقوم المواطن، خلال الخطوة رقم 9 أيضًا، بالضغط على زر "تأكيد"؛ حيث تظهر شاشة "تم استلام طلبك بنجاح، شكرًا لتحديث البيانات، سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية".

