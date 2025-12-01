إعلان

الطرح بدأ الآن.. 20 صورة لشقق الإسكان التعاوني بـ7 مشروعات

كتب : محمد عبدالناصر

12:44 م 01/12/2025
بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إجراءات حجز 253 وحدة سكنية، بعدد كبير من المشروعات.

وأكدت الهيئة أن التقديم يبدأ من اليوم 1 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر الحالي، من خلال مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في 3 ش سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل – تعاونيات الدلتا – عمارة 7 – شقة 4.

وأكدت الهيئة أن كراسات الشروط ستكون متاحة مقابل 500 جنيه للكراسة.

وتتواجد الشقق في مشروعات، لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة أكتوبر، لؤلؤة بدر، لؤلؤة العاشر من رمضان.

كما يوجد شقق فى مدينة العاشر من رمضان مجاورات (60–62–64)، وفي 15 مايو مجاورة 31، وفي محافظة السويس بعمارات مشروع مدينة الأمل.

شقق الإسكان التعاوني مشروعات الاسكان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وحدات سكنية

