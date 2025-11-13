كيفية التسجيل على منصة مصر الرقمية للتقديم على 25 ألف وحدة - خطوة بخطوة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح شقق جديدة ضمن 6 مشروعات، شملت 25012 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

ويمكن للمتقدمين الاطلاع على كل التفاصيل وكراسات الشروط الخاصة بالوحدات والتسجيل لإنشاء حساب شخصي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني اضغط هنا.

وجاءت طريقة التسجيل في المنصة على النحو التالي:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.

ثانيًا: الضغط على زر تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية للمنصة.

ثالثًا: عند ظهور نافذة تسجيل الدخول يتم الضغط على زر افتح حساب جديد.

رابعًا: يتم إدخال البيانات الشخصية كالتالي: (الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ويجب أن تكون البطاقة سارية - إدخال رقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية، وهو يتكون من حروف وأرقام - إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية - الضغط على زر تحقق - إدخال رقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون مسجلًا باسم المتقدم على الطلب - الضغط على زر التحقق).

خامسًا: يتلقى المواطن رمز التحقق عبر رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم التسجيل به، ثم إدخال الرمز في الحقل المخصص لذلك.

سادسًا: بعد التحقق يقوم المستخدم بإنشاء كلمة مرور تحتوي على حروف إنجليزية كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز خاصة.