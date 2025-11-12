إعلان تحريري:

أعلنت شركة Kleek Developments حصولها على رخصة البناء الخاصة بمشروع Noll New Cairo بمنطقة التجمع السادس في مدينة القاهرة الجديدة، في خطوة تمثل انطلاقة فعلية تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع، مما يعكس التزام الشركة بالجدول الزمني للتنفيذ ترسيخًا لثقة عملائها بها.

من جانبه أكد المهندس حسين داوود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كلييك للتطوير العقاري، أن حصول الشركة على رخصة البناء يمثل محطة مهمة في مسيرة المشروع، حيث وضعت الشركة خطة عمل قوية للفترة المقبلة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والتنفيذ وفق المعايير العالمية، بما يليق بمكانة الشركة وثقة عملائها، لافتا إلى أهمية التنفيذ خلال الفترة الراهنة ودوره في تعزيز مصداقية الشركة وثقة العملاء بها.

وأضاف أن كلييك للتطوير العقاري تواصل العمل بخطى ثابتة في تنفيذ مشروعها الحالي بالتوازي مع دراسة فرص توسعية ، حيث تعمل الشركة وفق خطة عمل استراتيجية تستهدف من خلالها تحقيق نمو مستدام وتعزيز قيمتها السوقية، وخاصة في ضوء تنامي الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وكذلك وجود محفزات ومناخ استثماري جاذب بالسوق العقاري المصري.

وأشار إلى أن Noll NEW CAIRO يقع على مساحة 90 فدان بنشاط عمرانى متكامل، ويقع المشروع في قلب العمران وبجوار مشروعات عملاقة ومميزة في منطقة التجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة، ويتواجد المشروع في موقع مركزي بالقرب من كل المحاور الرئيسية التي تضمن أفضل وصول للمشروع، ولا تزيد النسبة البنائية للمشروع عن الـ18%، مما يضمن إطلالة مميزة لكل وحدة داخل المشروع.

ولفت إلى أن هذا التطور في العمل بالمشروع والتوجه نحو التنفيذ وبقوة يعكس قوة الملاءة المالية لشركة كلييك للتطوير العقاري، والتي تمكنها من الالتزام بمراحل المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له دون أي تأخير، مشيرًا إلى أن تطور العمل بالمشروع يساهم في تنفيذ الخطة التسويقية والبيعية لباقي مراحل المشروع.