وزير الإسكان يتفقد تطوير الطرق والمحاور والميادين بالقاهرة الجديدة



تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.



وبحسب بيان الإسكان، اليوم، تابع "الشربيني"، أعمال رفع كفاءة طريق التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة بطول 10.6 كم من نفق باقي زكي حتى ميدان جيبوتي، كما تشمل أعمال التطوير ميدان 30 يونيو، وميدان جيبوتي.



كما تفقد وزير الإسكان، الأعمال الجارية في تطوير عدد من الميادين بالمحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة رفع المخلفات أولًا بأول بمناطق صيانة الطرق والإنشاءات المطلة على المحاور للحفاظ على الصورة البصرية، بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزراعات المطلة على جانبي الطرق والجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي التي تم تخصيصها على الطرق وطرح الشاغر من تلك الأراضي.



