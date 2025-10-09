مطور عقاري: مشروعات الشقق الفندقية تحقق عوائد تصل لـ 18% سنويا

قال وائل الورداني، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فانتدج للتنمية العمرانية، إن التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح الورداني خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها إنفستجيت، أن مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مضاعفة السعة الفندقية من 250 ألف إلى 500 ألف غرفة.

وأكد الورداني أن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في تطوير مشروعات عقارية سياحية متكاملة تعزز العوائد الاستثمارية، من خلال الجمع بين المرافق الفندقية والخدمات السكنية.

كما شدد على أهمية توفير آليات تمويل مبتكرة بفوائد مدروسة وفترات سداد طويلة، إلى جانب التوسع في الوحدات السكنية بعلامات تجارية التي تقدم شققًا فندقية مجهزة بخدمات متكاملة، بما يسهم في جذب السياحة العائلية والعمالة الأجنبية طويلة الأجل.

وأكد أن نماذج الإدارة الحديثة قادرة على تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة تتراوح بين 14% و 18% سنويًا من خلال مشروعات الشقق الفندقية والعقارات السياحية.

وأشار الورداني إلى أن التحديات التمويلية تمثل أحد أهم العقبات التي تواجه السوق، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة تمويل المشروعات تحت التنفيذ، مؤكدًا أن الحل يكمن في توفير برامج تمويل مخصصة للقطاع العقاري والسياحي، وتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص والجهات التمويلية، مع الاعتماد على دراسات جدوى دقيقة لضمان استدامة العوائد.