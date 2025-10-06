كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية شهدت تحولًا نوعيًا في قطاع الإسكان والتوسع العمراني خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين بـ"يوم الإسكان العربي" تحت شعار "إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل أفضل"، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي.

وأوضح الوزير أن هذا الاحتفال يجسد أهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان، ودور الدولة في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط تنموية طموحة، مؤكدًا أن الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مواد البناء، نجحت في تحقيق إنجازات ملموسة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع، وتواصل استكمال مشروعاتها دون تردد.

وأشار الشربيني إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقضية بناء المجتمعات المتضررة، سواء من الكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر تعمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تتضمن سياسات للتكيّف والمرونة في قطاع الإسكان، عبر التوجه نحو المباني الخضراء والمدن الذكية وتقليل البصمة الكربونية.

وأضاف الوزير أن الدولة تطور خرائط تفاعلية للمخاطر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث، مثل السيول، بما يساهم في توجيه خطط الحماية وإعادة تخطيط المناطق المنكوبة لضمان إعمار مستدام وسكن آمن للمتضررين، مشددًا على أن هذه السياسات تدمج الحد من مخاطر الكوارث ضمن التنمية المستدامة، مع تعزيز آليات الإنذار المبكر والتنسيق المؤسسي.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة لجميع المواطنين، موضحًا أن ذلك يتجسد في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، لتلبية احتياجات المجتمع ضمن خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار الشربيني إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا استراتيجيًا متقدمًا يقوم على تعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضري متوازن من خلال إنشاء المدن الذكية، التي تعتمد على التقنيات الحديثة والبناء المستدام، لافتًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى) في سبتمبر 2025، والتي تعيد تعريف مفهوم المدينة الذكية من خلال التركيز على سبعة قطاعات مترابطة، أبرزها الخدمات الحضرية والإسكان والاقتصاد الذكي الداعم للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن الوزارة أطلقت أيضًا التقرير الوطني الطوعي الثاني (2020–2024) لمتابعة التقدم في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، والذي يمثل خريطة طريق ترصد ما تحقق وتحدد أولويات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التقرير يعكس حجم الإنجازات في إعادة توزيع السكان وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وفي إطار تطوير العمران القائم ورفع جودة الحياة، أكد الوزير أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي على رأس إنجازات الدولة، باعتبارها أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة، تستهدف تطوير قرى الريف المصري بالكامل، من خلال مدّ شبكات المياه والصرف والغاز والاتصالات وتحسين الخدمات العامة.

وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير المناطق العشوائية، موضحًا أنه تم الانتهاء من مشروعات كبرى مثل مثلث ماسبيرو وتل العقارب، وتحويلها إلى مناطق حضرية نموذجية مزودة بكافة الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير الإطار التشريعي للبناء، من خلال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط إجراءات التراخيص ودعم حركة العمران وتشجيع البناء الآمن والمستدام.

وشدد الوزير على أن الوزارة ملتزمة بمواصلة العمل لتحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق لكل مواطن، من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تكون نموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن مديريات الإسكان بالمحافظات تنظم ورش عمل وفعاليات تفاعلية احتفالًا بيوم الإسكان العربي، لعرض تجاربها في تنفيذ السياسات والمشروعات، وتبادل الخبرات بين العاملين والخبراء، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية، ومناقشة التحديات الراهنة وإيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

