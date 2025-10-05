كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بملف توفيق أوضاع الأراضي والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، حرصاً على مصالح المواطنين وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وبحسب بيان، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة وضع برامج زمنية محددة لمتابعة معدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والالتزام بالجدول الزمني المخطط، والتركيز على دقة الإجراءات وسرعة التنفيذ، واستمرار المتابعة الدورية المكثفة لهذا الملف، وتذليل أي عقبات لتحقيق الصالح العام ومراعاة حقوق المواطنين سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.

كما تابع عدد من مسئولي وزارة الإسكان ميدانية ملف توفيق الأوضاع في عدد من المدن الجديدة، شملت مدن سفنكس الجديدة، الشروق، والعبور الجديدة، بالتوازي مع عقد اجتماع مع المختصين بملف توفيق الأوضاع بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العقارية ومتابعة سير الإجراءات المتخذة حيالها.

كما تضمنت الجولة متابعة الملفات العقارية بمدينة بدر، والوقوف على الإجراءات المتخذة تجاه المتقاعسين عن استكمال مستنداتهم أو سداد التزاماتهم المالية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحفيز الجادين على سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة.

وشهدت أعمال المتابعة استعراض موقف العقود الجارية، ومناقشة أبرز التحديات القائمة وسبل تذليلها، بما يضمن تسريع وتيرة الفحص والمراجعة القانونية تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية للمستثمرين الجادين.

ويأتى ذلك في إطار نهج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القائم على المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين مختلف أجهزة المدن، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المعاملات العقارية، ويُسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة.