

أعلنت لجنة بيت الوطن، عن إنشاء محفظة مالية خاصة لكل عميل، بما يتيح ترحيل أي مبالغ متبقية من المرحلة العاشرة التكميلية إلى تلك المحفظة، والاستفادة منها في إجراءات الحجز بالمرحلة الجديدة، وذلك وفقًا للضوابط وكراسة الشروط المعتمدة.



جاء ذلك بناءً على تعليمات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتلبية لرغبات المصريين في الخارج المتقدمين لمشروع بيت الوطن ولتوفير المزيد من المرونة للعملاء.



وأكدت اللجنة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على العملاء والاستفادة من المبالغ المحولة منهم، بما يتماشى مع الضوابط المنظمة للمشروع، على أن يتم تطبيق نظام المحفظة اعتبارًا من المرحلة الحادية عشرة على الموقع الجديد لمشروع "بيت الوطن".



وعلى من يرغب في ترحيل مقدماته المالية، إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني المخصص، bayt_waten10@mhud.gov.eg والموضح من خلال الموقع الرسمي للمشروع www.nuca.gov.eg.



كما تجدد وزارة الإسكان، التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.