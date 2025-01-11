وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز، وشركة "CSCEC" الصينية، ومسئولو المشروع.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بمكونات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلي: 10 أبراج بأنشطة (إداري - مكتبي - تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة - خدمات ترفيهية - تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ 64 مترًا.

بجانب استعراض الموقف التنفيذي للاعمال بالبرج الأيقوني، أطول برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي - تجاري - إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة في مصر وإفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال - خدمات ترفيهية - تجارية - فندقية)، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه بالأبراج حيث وجه بالإسراع بمعدلات التنفيذ ودفع الأعمال الجارية بكل المداخل، كما تفقد الوزير إحدى الوحدات والغرف المجهزة بالفنادق کنموذج، موجهًا بتحديد وقت زمني لاستلام الغرف والانتهاء من الأعمال خارج الأبراج وتكثيف العمالة.

كما تفقد وزير الإسكان، سير العمل بالبرج الأيقوني "المدخل الرئيسي"، وصعد إلى الدورين 52 و62 بالبرج، وتابع الأعمال الخاصة بالفندق والوحدات الفندقية، ثم الأعمال الجارية بشأن المسطحات الخضراء بمحيط منطقة الأعمال المركزية.

وأبدى الوزير، عدم رضاه عن حجم الأعمال وتأخير معدلات التنفيذ بالغرف الفندقية، موجهًا باستمرار الأعمال وعدم التوقف لحين الانتهاء في الوقت المحدد مع وضع خطة زمنية مفصلة للأعمال وتوقيتات الانتهاء منها.

وشدد الوزير، على الانتهاء من الأسقف بالمداخل للأبراج، ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بنظام "الورديات" لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مؤكدًا أنه سيقوم شخصيًا بزيارة الموقع في أي وقت لمتابعة الأعمال.

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