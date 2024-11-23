الشربيني يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية بـ"العلمين الجديدة"

كتب- محمد عبدالناصر:

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بإقليم الساحل الشمالى الغربى، حيث تفقد سير العمل بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمشروع كمبوند "مزارين"، والمقام على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مختلف المشروعات، وخاصة المشروعات السكنية لتسليم الوحدات لحاجزيها، موجهاً بضغط معدلات العمل، والمتابعة الميدانية الدورية لمختلف مراحل التنفيذ.

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