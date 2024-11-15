أربن لينز الكويتية تستثمر 46 مليار جنيه في 6 مشروعات بالسوق المصرية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة "أربن لينز الكويتية" للتطوير العقاري، إن الشركة خلال عامين من دخولها السوق المصرية لديها 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تناهز 46 مليار جنيه، مضيفا أن مشروعات الشركة موزعة بين التصميم والطرح وبدء الإنشاءات لبعضها، والبعض الآخر تحت التصميم أو تحت الطرح أو في مرحلة الإنشاءات.

وأطلقت شركة "أربن لينز الكويتية" للتطوير العقاري مشروع"NOI Residence" أحدث مشروعاتها السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة ٤٦ فدانًا، والذي يقع بأفضل مواقع التجمع الخامس بقلب الجولدن سكوير وعلى المحور الأساسي الرابط ما بين التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الأمريكية، ودقائق من الأماكن الرئيسية بالقاهرة الجديدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أن المشروع معتمد على نمط "الفورونوي" المستوحى من توازن الطبيعة وتناغمها، ويمثل تحفة معمارية تعكس فلسفة عميقة في تصميم المجتمعات السكنية مع وجود مساحات بنائية لا تتجاوز 18% ومساحة مفتوحة 82%، وتابع: "المشروع يستمد اسمه وفلسفته من التدفق الطبيعي للحياة، والحفاظ على التوازن العضوي للكون".

وأكد أن المشروع يتماشى مع نهج الشركة الأم التي تمتلك 36 عامًا من الخبرة بالسوق الخليجية، ودشنت أكثر من 100 مشروع وأكثر من 20 برجًا، و3 مدن، بالتركيز على معايير الجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم والصيانة، وهو أمر ينعكس على الإقبال على مشروعات الشركة مثل مول "Eastlane " بالتجمع الخامس الذي تم بيعه بالكامل في أقل من 4 ساعات.

ولفت "فادي" إلى أن الشركة منذ عملها بالسوق المصرية أطلقت سلسلة من المشاريع الرائدة في مواقع رئيسية مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل هذه المشروعات برج ليفلزللأعمال، وييلوريزيدنس، وييلو لين، وإيست لين، وميد لين. وكان آخر مشروعاتها طرح المشروع الجديد NOI residence.

أكد "شادي" أن الاستثمار العقاري في مصر آمن وهو الأعلى عائدًا بين الاستثمارات الأخرى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في تصدير العقار في ظل الرغبة الواضحة من قبل العملاء العرب بتملك وحدات عقارية بالسوق المصرية، وهو ما تظهره المبيعات في الشهور الأخيرة بجلاء.