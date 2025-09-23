رسوم التنازل عن الأراضي في المدن الجديدة

بدأت أجهزة المدن الجديدة في استقبال المواطنين لتسجيل تنازلهم عن الشقق والأراضي وسداد رسوم التنازل المقررة من هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال ثلاث رؤساء أجهزة مدن جديدة، لـ"مصراوي"، إن المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الوحدات والأراضي بأنشطتها المختلفة تبلغ 10% من القيمة الإجمالية للوحدة أو الأرض، وذلك قبل قرار وزير الإسكان تخفيض قيمة مصاريف التنازل.

وأكد رؤساء المدن أنه بخلاف قيمة التنازل البالغة 10% يتم تحصيل أيضًا 1% من القيمة الإجمالية للأراضي لصالح مجلس الأمناء عند التنازل.

وتابع رؤساء المدن الثلاثة: يتم احتساب نسبة الـ10% على متوسط سعر متر الوحدة أو الأرض عن طريق حساب الفرق بين السعرَين وقت التخصيص والوقت الحالي، ثم احتساب القيمة الإجمالية للوحدة أو الأرض، وتطبيق نسبة التنازل، ثم تطبيق نسبة التخفيض التي أقرها الوزير.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت تخفيض رسوم التنازل عن الشقق والأراضي بكل أنواعها، والتي تتراوح بين 50% و70%.

ويمكن من خلال الرابط التالي معرفة الرسوم التي تفرض على الوحدات السكنية:

