رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع مع مُلّاك بيت الوطن لبحث مطالبهم

كتب : محمد عبدالناصر

03:52 م 10/01/2026

المهندس أحمد رشاد الشريف

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا اليوم مع مجموعة من مُلّاك أراضي بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة، لمناقشة الموقف التنفيذي واحتياجات المنطقة خلال المرحلة الحالية.

وخلال الاجتماع، استعرض مُلّاك بيت الوطن عددًا من المطالب والاحتياجات الأساسية، في مقدمتها استكمال توصيل التيار الكهربائي بكافة مناطق بيت الوطن.

وقد أوضح رئيس الجهاز، أنه تم عقد أكثر من اجتماع تنسيقي مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بهدف حل وتذليل كافة العقبات التي تواجه توصيل عدادات الكهرباء لقطع الأراضي، مؤكدًا استمرار التنسيق حتى الانتهاء من توصيل الخدمة لجميع المناطق المستوفاة.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف الطرق وإزالة المخالفات والتعديات، حيث أفاد رئيس الجهاز بأنه تم بالفعل فتح عدد من الطرق بالحَيّ الأول، وجارٍ استكمال أعمال التنسيق ورفع المخلفات تباعًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تعوق الحركة أو تؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد رئيس الجهاز، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الأعمال الخاصة بالطرق، والإنارة، واستكمال المرافق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتهيئة المنطقة لاستقبال المزيد من أعمال البناء والسكن، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع جودة الحياة بمنطقة بيت الوطن.

جاء الاجتماع بحضور كل من:

- المهندس محمود الدسوقي - نائب رئيس الجهاز للتجمع الرابع (الامتداد الشرقي).

- المهندس هشام محمد علي - مدير عام إدارة الكهرباء.

- أحمد فراج - المشرف على إدارة التنمية.

- المهندس بهاء عمار - المنسق الإعلامي لرئيس الجهاز.

وأكد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المُلّاك، تعزيزًا لمبدأ الشفافية، ودعمًا لمشاركة المواطنين في دفع عجلة التنمية بالمدينة.

