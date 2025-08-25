"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟

تحقيق.. سارة أبو شادي- سيد إسماعيل

بين أبريل ويونيو 2025، وفي ظل اشتداد القصف والحصار ظهرت ثلاث حملات إلكترونية متتالية على مواقع التواصل الاجتماعي، روجت لمشروع "التهجير الطوعي" الذي تقوده إسرائيل لاستهداف سكان غزة. في هذه الحملات، تم توظيف قصص الغزيين الذين غادروا القطاع إلى وجهات عربية وأوروبية، وجرى تصوير خروجهم كجزء من مخطط دولي منسق لتفريغ غزة من سكانها.

حملات التضليل الثلاث كانت كفيلة بفتح نافذة أمل، وإن كانت زائفة، أمام آلاف المحاصرين في غزة الذين لم يعودوا يبحثون عن حياة كريمة، بل عن مجرّد نجاة. دفعت تلك الحملات بعضهم إلى طرق أبواب مجهولة، حتى لو كانت عبر التواصل مع أفراد في جيش الاحتلال أو وسطاء له، أملاً في الخروج. لكنّ هذا الأمل سرعان ما تحوّل إلى فخ.

لمعرفة تفاصيل الحملات الثلاث ومن يقف ورائها والهدف منها يمكن قراءة التحقيق بتقنية الكروس ميديا عبر مصراوي: