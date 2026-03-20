في أكتوبر 1967، تُوج محمد رضا بهلوي، آخرُ شاه لإيران ما قبل الثورة الإسلامية، في احتفالية مماثلة لتتويج والده في بذخها ومكانها بقصر "جولستان" في طهران؛ لتأكيدِ استمرارية إرث عائلة بهلوي. كان محاطاً بشخصياتٍ أجنبية رفيعة المستوى، بما فيهم أمريكيون، وأمامهم كانت المراسم تبرز صورة إيران كدولة قوية على الساحة الدولية، وبالتأكيد للمكانِ سحره وبصمته.

لكن في هذه الأيام، تظهر صور من داخل القصر أكواماً من الزجاج المكسور وقطعاً من الخشب متناثرة على الأرض؛ فهذا القصر الفخم المدرج على قائمة التراث العالمي، والشاهد على عظمة الحضارة الفارسية في القرن التاسع عشر، تعرض لأضرارٍ جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت منذ 28 فبراير الماضي.

ليس وحده، إنما لحقت الأضرار بـ4 مواقع تاريخية ما بين طهران وأصفهان نتيجة استهدافات قريبة، ما جعل السلطات الإيرانية تضع ما يسمى بـ"الدرع الأزرق" على نحو 120 متحفاً وموقعاً أثرياً في مختلف أرجاء البلاد؛ لتمييزها، وهي المواقع المحمية بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954، وفقاً لمحسن طوسي (المدير العام لهيئة الحفاظ على التراث الثقافي الإيراني). ومن جهة أخرى، أبلغت اليونسكو جميع الأطراف المعنية بالإحداثيات الجغرافية لمواقع التراث العالمي وغيرها من المعالم الثقافية الهامة؛ لمنع أي أضرار محتملة.

قصر جولستان في طهران

وعلى بُعدِ حوالي 440 كيلومتراً منه إلى الجنوب، لحق الضررُ بقصر چهل ستون في أصفهان نتيجة الهجمات التي استهدفت مبنىً حكومياً يخص المحافظ أصفهان مجاوراً له في 10 مارس؛ فانكسر بلاطُه، وسقطت جدارياته، وتلفَتْ زخارف المرايا الصفوية، وتشققت بعض اللوحات، وتحطمت النوافذ الزجاجية.

قصر جهل ستون - أصفهان

وفي قلب مدينة أصفهان أيضًا، تأثر مسجد الجامع المدرج أيضا على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، نتيجة ارتدادات الانفجارات التي حدثت في المنطقة المحيطة.

ويظهر في هذا المسجد تطور الفن الإسلامي على مدى 12 قرنا.

مسجد أصفهان الجامع

ومن بين المواقع المتضررة قلعة فلك الأفلاك في مدينة خرم آباد بمحافظة لورستان. ووفقًا لعطا حسن بور (رئيس دائرة التراث في المحافظة)، في بيان نشره على منصة تليجرام: "فقد استهدف قصف محيط القلعة، ما أدى إلى تدمير مكاتب دائرته بالإضافة إلى المتاحف الأثرية والأنثروبولوجية المجاورة، وإصابة خمسة من الموظفين."

وبجانب إبلاغ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لجميع الأطراف المعنية بالإحداثيات الجغرافية للمواقع التاريخية، فهي تواصل، كما ورد في بيانها، "مراقبة وضع التراث الثقافي في البلاد والمنطقة عن كثب لضمان حمايته، لأنه رغم عدم استهدافها بشكل مباشر إلا أن أضراراً عديدة قد أُلحقت ببعضها".

ومن المفترض أن الممتلكات الثقافية محمية بموجب القانون الدولي، خاصة اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحمايتها في حالة النزاع المسلح، غير اتفاقية عام 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

لكن عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني) انتقد منظمة اليونسكو، قائلاً عبر حسابه على موقع X: "تقصف إسرائيل معالم تاريخية إيرانية. واستهدفت مواقع عديدة مُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. من الطبيعي أن يكره نظام لن يدوم قرنًا من الزمان دولًا ذات تاريخ عريق. ولكن أين اليونسكو؟ صمتها غير مقبول".

وفي مثل هذه الحالات، تبدو فكرة وضعِ "الدرعِ الأزرقِ" كأحد الحلول المتاحة، وهي علامة ظهرت بفعلِ اتفاقية لاهاي. وهناك ما يطلق عليه "اللجنة الدولية للدرعِ الأزرقِ"، وهي منظمة غير ربحية، يشار إليها غالباً بأنها المكافئ الثقافيُّ للصليب الأحمر.

وقد أصدرت بياناً قال فيه بيتر ستون (رئيسُها): "إن التراث الثقافي ليس مجرد سجل للماضي، بل هو ركيزة ملموسة للهوية الإنسانية وثروة عالمية مشتركة. إنه يذكرنا بأن ما يجمعنا أكثر بكثيرٍ مما يفرقنا"، داعياً إلى حماية التراث الإيراني وضبط النفس.

لكن مهدي جمالي نجاد (محافظ أصفهان) قال في خطاب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الأضرار على المواقع قد وقعت حتى بعد تعميم إحداثيات المواقع التاريخية بين الأطراف المتحاربة وبعد وضع علامات الدرع الأزرق على أسطح المباني المهمة. واعتبر ما يحدث "بمثابة إعلان حرب على حضارة".

