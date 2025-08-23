هبة أبو شيحة تواجه توقف دعم دراستها للطب بالكحك والمعمول في غزة

كتب- وائل توفيق:

بعد طول بكاء، ربتت شقيقة هبة أبو شيحة على كتفيها: "ربنا مختارلك الخير وحتى في منعه خير إلك".

سلّمت طالبة الفرقة الرابعة بكلية الطب بالجامعة الإسلامية في غزة، أمورها إلى الله:" الخبر كتير سيء بس سلمت أموري لربنا، متأكدة هيراضيني واطمنت كتير إنه آه فيه حكمة لمنعه".

كانت أبو شيحة، قد علمت للتو، بخبر توقف دعم دراستها بالجامعة: " تبلغت أنه المؤسسة اللي كانت كافلة رسومنا تنصلت، خبر إجا بأصعب الظروف، يلي أهلك أدوبهم قادرين يدبروا كيلو طحين لتعيش!".

مشروع تمرة

"لأول مرة بحياتي أكل كعك ومعمول أزكى من شغل إمي، بنصحكم بالتجربة والله يا غزازوة"، يصف أحمد من غزة، كحك ومعمول مشروع هبة أبو شيحة "تمرة" المؤسس رفقة عائلتها، 8 أفراد، أب يعمل بالسلطة الفلسطينية؛ وشقيقة استُشهد زوجها بداية حرب 7 أكتوبر 2023، مفارقًا ثلاثة أولاد.

تروي "أبو شيحة" لمصراوي:" ظروفنا كانت جيدة ومستورة، راتب والدي كان جيد، بس بالحرب بياخد منه نسبة 35% وهي سيئة جدا، مع الغلاء الموجود ما بتعيش شخص واحد، الظروف قاسية على الجميع والغلاء فاحش".

بدأنا مشروع الجديد للكعك والمعمول بجانب الدراسة طبعا، لأنه في كتير ماخدين فكرة أننا مبنكملش وموقفين تعليم".

حازت تغريدة "هبة" على موقع "إكس" يوم 15 أغسطس 2025، 3 آلاف إعجاب، ألف إعادة نشر، و90 تعليقا يباركون ويتساءلون عن كيفية الشراء والتسلم، كتبت:" مرحبًا، أنا هبة طالبة طب من غزة، بديت أنا وعيلتي مشروعنا المتواضع في صناعة الكعك والمعمول بالسميد (دقيق خشن ليس مطحونا تماما، بديل للدقيق الناعم، تصنع منه الحلويات في فلسطين) والسمنة، وبأجود الخامات الموجودة في السوق حاليًا، دعمكم هيفرق معنا".

نزحت "هبة" رفقة عائلتها 17 مرة، قبل أن يعودوا لمنزلهم في شمال غزة، تقول: "رجعنا، لكن، وجدنا بيتنا محروق بالكامل وما فيه ولاحاجة، والظروف صعبة للغاية، خاصة بظل الغلاء اللي إحنا فيه، فكل المصاريف اللي بنصرفها حاليا لنوفر أكل وشرب لنعيش".

لم يكن مشروع "تمرة" هو الأول لعائلة هبة أبو شيحة، فمثلما أكلت الحرب منزلهم، أنهت مشروعهم الأول؛ بيع هدايا المناسبات، إذ اختفت المواد الخام بسبب الحصار، تقول: "ما في مواد فوقفته، ربنا يعينا".

ما في سبب واضح

لا تعرف أبو شيحة سببا محددًا لتوقف دعم دراستها بالطب، تقول: "أنا كنت تحت كفالة مؤسسة باما الأمريكية، كفالة كاملة، تغطي جميع رسوم السنة الدراسية، لما جيت أسجل السنة الدراسية الجديدة، الرابعة اللي بدأت في شهر 5، جاني إشعار من الجامعة لإن الطالب غير مسدد الرسوم، فكلمت الجامعة إني معي منحة، فحكولي إن المؤسسة اللي كفلانا، رفعت إيدها من الموضوع، فسألت عن السبب، فقالوا، ما لنا علاقة، تواصلي مع المؤسسة، تواصلت مع مدير المؤسسة باما، أنا مستوفية لجميع شروط المنحة، المعدل المرتفع والالتزام، فكان رده غير مقنع وغير كافي، قالي أسباب لوجيستية إدارية، منها مثلا؛الأموال ترسل لمكان غير آمن، كانت إجاباته غير منطقية صراحة".

أُبلغت من الجامعة أن سبب توقف دعم المنحة، يعود إلى صعوبة تحويل الأموال بسبب الحرب. موقفة

تصل مصروفات العام الواحد في كلية الطب بالجامعة الإسلامية في غزة إلى 5600دولا تقريبا، تشرح أبو شيحة: "نحنا بندفع ١٠٠ دينار أردني للساعة، وبناخد ٤٠ ساعة في السنة، يعني مطلوب ٤٠٠٠ دينار بالسنة كحد أعلى، 5600 دولار".

طال توقف الكفالة 21 طالبا بالجامعة الإسلامية في غزة، توضح هبة:" توزيع الكفالات يتم في سرية كاملة، يتم اختيار الطلاب بناء على توفر الشروط والمعايير، وتتواصل معهم المؤسسة بسرية".

عاوزه أمشي بره

"بنحارب دولة عندها نووي وإحنا ما عندنا قداحة" توجز هبة أبو شيحة يومها.

التفكير في الأحلام بغزة مخيف، تسرد "هبة": "خايفة الوضع يفضل كده، المعابر مغلقة، المستقبل بره مؤجل، فرق العمل هنا ضئيلة ومع الوقت ستتضاءل مقارنة بعدد الخريجين، دفعتنا 300، وبالجامعة الأخرى .... 400، في سنة 700، وكل سنة 700، هيعملوا فين؟، التفكير في المستقبل هنا مرهق للغاية، وما أقدر أشوف حياتي بره، أحب غزة، لكن ما في حياة".

تحكي: "الظروف لو تحسنت وأتاحت لي فرصة أكمل بره همشي بلا تفكير، ممكن أرجع تاني، بخاف من الحرب، بخاف أشوف ولادي يتربوا بهذه الظروف، ويعيشوا المجاعة والحروب تاني، الولاد مش لاقيين أمن ولا أمان ولا أكل حتى، الأطفال هنا ميعرفوش اسم الفاكهة والخضار، ماشوفهاش ولا حتى اللحمة يعرفوا شكلها، مش حاب أنجب ولاد هنا".