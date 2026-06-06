قضت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، بمعاقبة كروان مشاكل بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه وغرامة 200 ألف جنيه والزمته بالمصاريف الجنائية في واقعة اتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء والقيم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتير المحكمة أحمد إبراهيم ومحمد عبد الحفيظ.

إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة

كانت نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية، أحالت المتهم "أ.ع.م" وشهرته "كروان مشاكل" إلى محكمة جنح الاقتصادية لمحاكمته، بتهمة نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" من شأنه خدش الحياء العام.

ووفقًا لأوراق القضية التي حملت رقم 855 لسنة 2026 جنح الاقتصادية نشر المتهم مروان مشاكل في غضون شهر مايو 2026 مقطع فيديو مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، يحتوي على عبارات خادشة للحياء العام.

القبض على كروان مشاكل

وألقي القبض على المتهم من خلال قوة أمنية بالإسكندرية وفقًا لمواد الاتهام بالمادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تنقية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.

إخلاء سبيل كروان مشاكل على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.