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استبعاد رئيس لجنة وحرمان طالبة من امتحان الدين بعد تصوير الأسئلة بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

12:31 م 04/06/2026

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

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قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استبعاد رئيس لجنة باسوس الإعدادية من مهام عمله، ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع إحدى الوقائع المرتبطة بسير امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار تطبيق اللوائح المنظمة للعمل داخل اللجان الامتحانية.

تفاصيل ضبط طالبة أثناء تصوير ورقة الأسئلة

كما قررت المديرية حرمان طالبة من استكمال امتحان مادة التربية الدينية، بعد ضبطها أثناء محاولة تصوير ورقة الأسئلة داخل اللجنة في تمام الساعة 9:59 صباحًا، حيث تبين قيامها بنشر الصور عبر مجموعات الغش الإلكتروني خلال انعقاد الامتحان.

التعليم: لا تهاون مع أي تجاوزات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن هناك تعليمات مشددة بالتعامل الفوري مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بانضباط اللجان، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

انتظام امتحانات الإعدادية بجميع لجان القليوبية

وأوضحت المديرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة بمختلف اللجان على مستوى المحافظة، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات المختصة للتعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

البوكليت يعزز الانضباط ويحد من الغش

وفي السياق ذاته، أشارت المديرية إلى أن تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية أسهم بشكل كبير في تعزيز الانضباط داخل اللجان، كما ساعد في كشف وتتبع محاولات الغش الإلكتروني والتعامل معها بشكل سريع، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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الشهادة الإعدادية امتحانات القليوبية

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