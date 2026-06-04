لقي طالب بكلية الحقوق، مصرعه، إثر إصابته بطعنة نافذة بالقلب، قبل ساعات من توجهه لأداء أحد امتحاناته بكلية الحقوق، في واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا يفيد بوقوع حادث اعتداء على محمد مجدي أيمن، البالغ من العمر 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق، أسفل منزله بمنطقة الزهور، حيث أشارت التحريات الأولية المبدئية إلى أن أحد الأشخاص استدعاه إلى خارج المنزل، قبل أن يعتدي عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابة نافذة بالقلب أودت بحياته.

نقل المصاب إلى مستشفى الزهور في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، فيما أثبت التقرير الطبي المبدئي إصابته بجرح نافذ بالقلب أدى إلى الوفاة.

وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الواقعة والوقوف على ملابساتها وأسبابها النهائية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرفها لاستدعاء الطب الشرعي والتصريح بالدفن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.