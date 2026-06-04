عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشكلات الدوائر بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار دعم التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية، ومتابعة احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.

حضور موسع لنواب المحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والنائب مجدي سليم، والنائب عمرو أبو العيون، والنائب السيد عبد الصبور، والنائب مصطفى الكحيلي، والنائب عبد العاطي أحمد عبد العاطي، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب علاء سليمان، والنائب محمد عيد عبد الجواد، والنائب حسام الخشت، والنائبة مروة كدواني أعضاء مجلس النواب، ومعتصم أحمد محمود مدير الاتصال السياسي بالمحافظة.

استعراض مطالب جماهيرية ومشروعات خدمية

شهد الاجتماع مناقشة عدد من المطالب الجماهيرية، خاصة المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق ورفع كفاءتها، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن متابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها في مختلف القطاعات.

التأكيد على أهمية الشراكة مع النواب

أكد محافظ أسيوط أن هذه اللقاءات الدورية تعكس حرص المحافظة على التعاون مع ممثلي الشعب، باعتبارهم حلقة وصل لنقل مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات تمثل فرصة لمناقشة المشكلات ميدانيًا والوصول إلى حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رؤية لتحسين جودة الحياة

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق خطة تستهدف تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تركز على تعزيز التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

توجيهات بسرعة التنفيذ والمتابعة

ووجه المحافظ الجهات المختصة بدراسة كافة الطلبات التي تم عرضها خلال اللقاء، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجهها.

إشادة برفع كفاءة التنسيق

وفي ختام اللقاء، أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية استمرار هذه الاجتماعات الدورية، لما تمثله من آلية فعالة لتعزيز التنسيق مع الجهاز التنفيذي، مشيدين بحرص محافظ أسيوط على التواصل المباشر معهم والاستجابة لمطالب المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات بمختلف أنحاء المحافظة.