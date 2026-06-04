أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح قد يشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن بدء تنفيذ الاتفاق يمكن أن يتم خلال 24 ساعة من لحظة الموافقة عليه.

وأوضح عون أن السلطات اللبنانية تترقب ردود جميع الأطراف المعنية بملف وقف إطلاق النار، في انتظار استكمال المواقف اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن مسار التفاوض شهد صعوبات وتعقيدات خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المحادثات استؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك عقب طلب رئيس الوفد اللبناني تعليقها.

الفرصة الأخيرة لتثبيت الاتفاق

وشدد عون على أن الاتفاق المطروح قد يكون الفرصة الأخيرة المتاحة، مؤكداً أنه في حال تعثره فإن كل طرف سيتحمل مسؤولياته تجاه ما قد يترتب على ذلك من تداعيات.

وأكد الرئيس اللبناني أن الاتفاق المرتقب سيكون مستداماً، لافتاً إلى أن لبنان يعوّل على الدور الذي يؤديه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الملف.