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انخفاض أسعار الزيت والدواجن والجبن اليوم بالأسواق(موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

01:29 م 04/06/2026

أسعار الزيت

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انخفضت أسعار الزيت، والدواجن، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والأرز السائب، والمسلي الصناعي 4-6-2026، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والأرز السائب، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.81 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.6 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.66 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.97 جنيه، بتراجع 9.36 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.75 جنيه، بتراجع 77 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.94 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.29 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.2 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 114.96 جنيهًا، بتراجع 4.28 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 443.21 جنيه، بزيادة 7.71 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 102.53 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.98 جنيه، بزيادة 1.57 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.39 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 128.48 جنيه، بتراجع 16.91 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.09 جنيه، بتراجع 2.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.42 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 111.42 جنيه، بزيادة 3.75 جنيه.

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أسعار الأرز أسعار الزيت أسعار الدقيق أسعار السلع الأساسية

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