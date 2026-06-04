سادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي منطقة السلخانة بمدينة الفيوم، عقب مصرع طفل يبلغ من العمر 14 عامًا إثر إصابته بطلق ناري داخل أحد محال السوبر ماركت، أثناء توجهه لشراء عبوة من "الإندومي".

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد خضر، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بوصول طفل مصاب بطلق ناري ووفاته متأثرًا بإصابته.

تفاصيل مصرع طفل داخل سوبر ماركت

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، وبمشاركة النقيب محمود غيث رحيل والنقيب سيف عادل، معاوني المباحث، لكشف تفاصيل الواقعة والوقوف على أسبابها.

وكشفت التحريات أن الطفل (م. ا. ن) البالغ من العمر 14 عامًا، كان متواجدًا داخل أحد محال البقالة "سوبر ماركت" بمنطقة السلخانة وقت وقوع الحادث.

رصاصة خرجت أثناء تنظيف سلاح تقتل طفلا

وأوضحت التحريات الأولية أن صاحب المحل كان يقوم بتنظيف سلاح ناري بحوزته داخل المتجر، وأثناء التعامل معه خرجت منه رصاصة بشكل مفاجئ، أصابت الطفل إصابة مباشرة أودت بحياته في الحال.

وأكدت التحريات أن الواقعة حدثت دون وجود شبهة جنائية متعمدة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص كافة الملابسات والوقوف على تفاصيل الحادث.

ضبط صاحب المحل المتهم بقتل طفل الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب السوبر ماركت والتحفظ عليه، كما جرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.