ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة حذاء أحد المصلين من داخل مسجد بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شكوى صاحب الحذاء.

سرقة حذاء من داخل مسجد

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت الفيديو المتداول، وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الجيزة. وبسؤاله، أفاد بتعرضه لسرقة حذائه من داخل أحد المساجد الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

ضبط المتهم بسرقة حذاء أحد المصلين

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة سوهاج.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة حذاء واحد فقط خاص بالمبلغ، كما أرشد عن الحذاء المستولى عليه، وتم ضبطه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.