أكثر من 1000 ملصق على جسدها.. مؤثرة برازيلية تثير الجدل قبل كأس العالم

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أثارت مؤثرة برازيلية تدعى كيرولاي تشافيز، الجدل قبل أسبوع من انطلاق كأس العالم 2026، البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مؤثرة برازيلية تخطف الأنظار قبل المونديال

حولت مؤثرة برازيلية على منصات التواصل الاجتماعي نفسها إلى ألبوم بانيني، وهي ملصقات وبطاقات رياضية وكرتونية شهيرة، قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وظهرت كيرولاي تشافيز، التي حصدت جمهوراً يزيد عن خمسة ملايين متابع على إنستجرام، مغطاة بالكامل تقريباً بأكثر من 1000 ملصق لنجوم العالم في المونديال، بينهم بعض لاعبي منتخب مصر.

وتضم الملصقات كل من ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو وإنزو فرنانديز، مرتبة على جسدها بتصميم يشبه الكولاج مستوحى من ألبومات بانيني الكلاسيكية.

وأوضحت تشافيز لصحيفة ماركا الإسبانية، أن الفكرة تعكس حبها لثقافة كرة القدم وشغفها بالأزياء الجريئة.

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