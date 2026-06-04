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كسح الصرف مجانًا.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروعات حياة كريمة ببرج العرب- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:24 ص 04/06/2026 تعديل في 11:24 ص
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    محافظ الإسكندرية يتفقد محطة صرف البرج
  • عرض 4 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد محطة صرف البرج
  • عرض 4 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد محطة صرف البرج

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تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، محطة صرف صحي "البرج 2"، والتي تُعد أحد المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة برج العرب.

توجيه عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن مشروعات حياة كريمة ببرج العرب

ووجّه محافظ الإسكندرية مسؤولي شركة الصرف الصحي بأنه في حال سداد المواطن قيمة الوصلة المنزلية بالكامل، يتم تفعيل وتشغيل الوصلة فورًا على الشبكة.

الكسح المنزلي للصرف الصحي مجانًا

وأعلن عطية، خلال الجولة عن إمكانية طلب المواطنين لخدمة "الكسح المنزلي" مجانًا من الشركة عند الحاجة، في حالة سداد قيمة الوصلة بالكامل، بعد أن كانت تُقدم بمقابل مادي خلال الفترة الماضية لحين التشغيل الكامل للمنظومة.

حياة كريمة تنفذ 19 محطة صرف ببرج العرب

يشار إلى أن مشروعات "حياة كريمة" في المنطقة تضم 19 محطة رفع للصرف الصحي، ومحطتي معالجة لمياه الصرف الصحي، وشبكات صرف صحي بأطوال إجمالية تصل إلى 240 كم، وتنفيذ 1037 وصلة منزلية، لخدمة ما يقرب من 100 ألف نسمة من قاطني مركز ومدينة برج العرب.

جولة ميدانية لرؤساء 3 أحياء بالإسكندرية

شارك في الجولة كل من الدكتور محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندسة نهى خليفة، رئيس مركز ومدينة برج العرب، وإيمان جابر، رئيس حي العامرية أول، ومحمد فتحي، رئيس حي العامرية ثان.

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الإسكندرية حياة كريمة الصرف الصحي

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