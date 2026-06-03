وزير الري ومحافظ المنيا يوجهان بسرعة تطوير جنوب الكورنيش

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استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في مستهل زيارة ميدانية للمحافظة شملت عددًا من المشروعات والمنشآت المائية، لمتابعة جهود رفع كفاءة المجاري المائية وصيانة البنية التحتية للري والصرف.

وتأتي الجولة في إطار متابعة تنفيذ خطط الدولة الخاصة بالإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة منها.

تفاصيل زيارة وزير الري في المنيا

واستهل الوزير والمحافظ الجولة بتفقد أعمال تطهير مجرى نهر النيل من أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، حيث اطلعا على سير أعمال الصيانة الدورية والتطهير بالمجرى الملاحي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار هذه الأعمال للحفاظ على كفاءة القطاع المائي وضمان انسيابية حركة الملاحة النهرية.

إشادة بكورنيش النيل في المنيا

كما تضمنت الجولة زيارة منطقة الامتداد الجنوبي لكورنيش النيل، حيث أشاد وزير الري بالمظهر الحضاري والجمالي للكورنيش، مؤكدًا أنه يمثل أحد أبرز المشروعات الترفيهية والسياحية بمحافظات الصعيد.

وأشار إلى أن الكورنيش يعكس الهوية البصرية المميزة لمحافظة المنيا، ويُعد متنفسًا حضاريًا لأهالي المحافظة وزائريها.

مهلة 15 يومًا لبدء أعمال تطوير الكورنيش

ووجه وزير الري ومحافظ المنيا بسرعة إنهاء جميع الإجراءات والتنسيقات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، تمهيدًا للبدء الفعلي في مشروع تطوير المنطقة الجنوبية للكورنيش.

كما شددا على ضرورة استكمال الرسومات الهندسية والمخططات الفنية بالتنسيق مع معهد بحوث النيل لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية.

مشروع تنموي جديد لعروس الصعيد

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني أن مشروع تطوير الامتداد الجنوبي لكورنيش النيل يمثل إضافة مهمة لخطة التنمية الحضرية بالمحافظة، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من واجهة النيل وتحويلها إلى منطقة جذب حضاري وسياحي.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تحقق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على البعد البيئي والجمالي.

متابعة أعمال ترعة الإبراهيمية

وامتدت الجولة لتشمل تفقد أعمال تطهير ترعة الإبراهيمية عند قنطرة المنيا الجديدة، حيث تابع الوزير والمحافظ معدلات التنفيذ والإجراءات المتخذة لضمان وصول المياه بالكميات المطلوبة للأراضي الزراعية.

وأكد وزير الري أهمية استمرار أعمال الصيانة والتطهير للحفاظ على كفاءة شبكة الري وخدمة المزارعين.

تفقد سحارة مصرف المحيط بسمالوط

واختتمت الجولة بزيارة سحارة مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط، حيث جرى متابعة كفاءتها التشغيلية وأعمال الصيانة الدورية بها.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تواصل المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بتعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة منظومتي الري والصرف.

كما أعرب محافظ المنيا عن تقديره لجهود وزارة الري والتعاون القائم بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في دعم التنمية الزراعية والاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.