لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة "توك توك" ودراجة نارية على طريق مستشفى الحميات بمنطقة الحبيل التابعة لمحافظة الأقصر.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين "توك توك" ودراجة نارية على طريق مستشفى الحميات بمنطقة الحبيل، ما أسفر عن مصرع شخص في موقع الحادث وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.