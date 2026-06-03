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تمكنت إدارة تموين شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع الطب البيطري ومجلس المدينة، من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة وفرم مصنعات اللحوم بناحية كفر الدير، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية.

كميات المضبوطات

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 3.4 طن من المنتجات الغذائية، شملت طنين من الدهون الحيوانية بدون بيانات تدل على مصدرها، و500 كيلو جرام من عجينة الكفتة مجهولة البيانات، و500 كيلو جرام من عجينة الحواوشي بدون بيانات، إضافة إلى 400 كيلو جرام من اللحوم المجمدة غير المصحوبة بفواتير تثبت مصدرها.

الإجراءات القانونية

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

مناشدة للمواطنين

كما ناشدت المديرية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال الخط الساخن 16528 أو الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.