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بسبب تأخر طلبات التصالح.. محافظ بورسعيد يحيل مديرة المركز التكنولوجي للتحقيق

كتب : طارق الرفاعي

05:24 م 03/06/2026
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    تكدس المواطنين داخل المركز٢
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    تكدس المواطنين داخل المركز ١
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    تكدس المواطنين داخل المركز

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أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مديرة المركز التكنولوجي بحي العرب إلى التحقيق، اليوم الأربعاء، بسبب التأخر في إنهاء عدد من طلبات التصالح، وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة شملت المراكز التكنولوجية بأحياء العرب والزهور والشرق.

وتابع محافظ بورسعيد معدلات إنجاز طلبات التصالح، واطلع على نسب الأداء وموقف الملفات الجاري التعامل معها، مشددًا على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين دون تأخير.

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون إحالة مديرة المركز التكنولوجي بحي العرب للتحقيق، على خلفية التأخر في إنهاء عدد من طلبات التصالح، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على مصالح المواطنين أو يعطل إنجاز الملفات.

كما وجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالإعلان عن أسماء المواطنين المتأخرين في استكمال إجراءات التصالح أو استيفاء المستندات المطلوبة عبر الصفحات الرسمية للأحياء، بما يسهم في سرعة التواصل معهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

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بورسعيد طلبات التصالح

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