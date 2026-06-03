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فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، صباح اليوم، مستشفى السادات المركزي لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، في إطار جولاته الميدانية المفاجئة بالمنشآت الخدمية.

إحالة المدير الإداري بمستشفى السادات و75 موظفًا للتحقيق

قرر اللواء عمرو الغريب إحالة المدير الإداري بالمستشفى للتحقيق بسبب ضعف الإشراف العام، كما أحال 75 من العاملين للتحقيق بعد رصد تغيبهم عن العمل وعدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية دون أذونات قانونية.

جولة داخل الأقسام الطبية

تفقد المحافظ عدداً من الأقسام الطبية بالمستشفى شملت الاستقبال، وغرفة الأمصال، والسونار، والأشعة، والأطفال، والباطنة، وجراحة الأطفال، ومعمل الدم، والحالات الحرجة، والعناية المركزة، وعناية الأطفال، والحضانات، ومخازن الأدوية، والمطبخ.

كما تابع مبادرة التشخيص والعلاج الطبي عن بعد، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية عملها والخدمات التي تقدمها للمرضى.

حوار مباشر مع المرضى

أجرى اللواء عمرو الغريب حوارًا مع عدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية والخدمات العلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمة الطبية.

وأكد المحافظ أن تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة المنظومة الطبية يأتيان على رأس أولوياته، مشددًا على ضرورة توفير أفضل مستوى من الرعاية للمواطنين.

حصر الأجهزة المعطلة واحتياجات المستشفى

استفسر المحافظ عن حجم التردد اليومي على المستشفى وموقف الأجهزة الطبية المعطلة، ووجه بإعداد تقرير شامل يتضمن الأجهزة الخارجة عن الخدمة واحتياجات المستشفى الفعلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها وإعادتها للعمل في أسرع وقت.

كما طالب بعرض تفصيلي لكفاءة الأجهزة المتاحة والمتطلبات الفنية والطبية اللازمة لدعم المستشفى وتحسين مستوى الأداء.

متابعة العمل بمركز طب الأسرة بكفر داوود

واصل اللواء عمرو الغريب جولته الميدانية بمتابعة انتظام العمل داخل مركز طب الأسرة بكفر داوود، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والمبادرات الرئاسية ونفقة الدولة والطوارئ والتطعيمات.

واطلع المحافظ على خطة العمل داخل المركز، ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزيع القوى البشرية، ومعدلات التردد على مختلف التخصصات الطبية.

رسالة حاسمة للمقصرين

أكد اللواء عمرو الغريب استمرار الجولات المفاجئة بمختلف القطاعات الخدمية لمتابعة الأداء على أرض الواقع، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير من أي مسؤول داخل الجهاز التنفيذي.

وأضاف أن الانضباط والإخلاص في العمل يمثلان المعيار الأساسي لتقييم المسؤولين والعاملين بمختلف المواقع الخدمية بالمحافظة.