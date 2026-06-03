نفذت أجهزة مدينة السادات بمحافظة المنوفية حملة موسعة بالمنطقة الرابعة للتصدي لظاهرة النباشين وتجميع وفرز المخلفات داخل المناطق السكنية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة والبيئة بالمدينة.

أسفرت الحملة عن رفع وإزالة كميات كبيرة من المخلفات والخردة المستخدمة في الأنشطة المخالفة، كما تحفظت الأجهزة المختصة على 3 تروسيكلات و3 جونيات كبيرة استُخدمت في تجميع ونقل المخلفات داخل المناطق السكنية.

وشاركت في الحملة إدارات التنمية والأمن والنظافة والأحياء، بحضور محمد حسين مدير الأمن، ووليد منصور رئيس الحي الأول، ومحمود الزيات مدير إدارة النظافة، إلى جانب فرق العمل المعاونة.

فتحت الحملة الممرات المغلقة بين العمارات السكنية وسوتها، بعد استغلالها في أعمال تجميع وفرز المخلفات، ما ساهم في تحسين حركة المواطنين وإعادة المظهر الحضاري للمناطق المستهدفة.

أكد المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز تنمية مدينة السادات استمرار الحملات الميدانية لرصد وإزالة المخالفات، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات تضر بالمظهر الحضاري أو تؤثر على راحة المواطنين وسلامتهم.

وقال: "الحفاظ على المناطق السكنية حق أصيل لكل مواطن، والجهاز مستمر في التعامل الفوري مع أي مخالفات وفقًا للقانون".

أوضح المهندس محمد حمدي زهران نائب رئيس الجهاز أن الحملات ستتواصل بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأشار إلى أن مواجهة ظاهرة تجميع وفرز المخلفات والخردة داخل الكتل السكنية تأتي ضمن جهود الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ناشد جهاز تنمية مدينة السادات المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة أو أنشطة مخالفة، دعمًا لجهود الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة ومظهر حضاري يليق بأهالي المدينة.