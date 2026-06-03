وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى محافظة المنيا صباح اليوم الأربعاء، في مستهل جولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات وأعمال الري الجارية بالمحافظة.

وكان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع الري بالمحافظة.



وزير الري يصل المنيا في جولة ميدانية

واستهل وزير الري جولته الميدانية بزيارة موقع أعمال تطهير نهر النيل بمدينة المنيا، حيث تابع معدلات التنفيذ الجارية على أرض الواقع، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي مديرية الري حول أعمال التطهير والصيانة التي يتم تنفيذها للحفاظ على كفاءة المجرى المائي وتحسين حركة المياه.

متابعة تطهيرات ترعة الإبراهيمية

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد أعمال تطهير ترعة الإبراهيمية، إحدى أهم الترع الرئيسية بالمحافظة، للوقوف على سير العمل والإجراءات المتخذة لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتحسين خدمات الري للمزارعين.

زيارة سحارة مصرف المحيط بسمالوط

كما تتضمن الجولة زيارة سحارة مصرف المحيط بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لمتابعة حالتها الفنية والاطلاع على أعمال التشغيل والصيانة الجارية بها، ضمن جهود وزارة الري لرفع كفاءة المنشآت المائية والحفاظ على استدامة الموارد المائية.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الري وتطوير البنية التحتية المائية، بما يسهم في تحسين إدارة المياه وخدمة القطاعات الزراعية بالمحافظة.