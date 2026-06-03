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محافظ أسيوط يعاين موقع إنشاء شلتر للكلاب الضالة بطريق المطار

كتب : محمود عجمي

12:25 م 03/06/2026 تعديل في 12:25 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد موقع لانشاء مأوي للكلاب الضالة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد موقع لانشاء مأوي للكلاب الضالة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد موقع لانشاء مأوي للكلاب الضالة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد موقع لانشاء مأوي للكلاب الضالة
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد موقع لانشاء مأوي للكلاب الضالة

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تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، موقعًا مقترحًا لإنشاء مأوى (شلتر) لإيواء الكلاب الضالة بطريق «أسيوط/المطار»، وذلك في إطار جهود المحافظة للحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، خاصة في المناطق السكنية والطرق الحيوية، مع الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.

محافظ أسيوط يعاين موقع إنشاء شلتر للكلاب الضالة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز أسيوط، حيث تم إجراء معاينة ميدانية للموقع المقترح للتأكد من مدى ملاءمته للمشروع وتوافر الاشتراطات الفنية اللازمة، تمهيدًا لإعداد التصميمات الهندسية وبدء التنفيذ في أقرب وقت.

أهداف مشروع شلتر الكلاب الضالة

أكد محافظ أسيوط أن المشروع يستهدف إيجاد آلية منظمة وآمنة للتعامل مع الكلاب الضالة والحد من انتشارها، بما يقلل من مخاوف المواطنين ويحسن مستوى السلامة العامة، إلى جانب توفير رعاية بيطرية ملائمة للحيوانات داخل بيئة مجهزة.

مساحة مشروع الشلتر

وأوضح المحافظ أن الموقع المقترح يمتد على مساحة تُقدر بنحو 5 آلاف متر مربع بطريق «أسيوط/المطار»، بما يسمح بإقامة مشروع متكامل وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن إنشاء المأوى يمثل خطوة مهمة لمعالجة ملف الكلاب الضالة بشكل حضاري ومستدام.

رؤية شاملة وحلول مستدامة

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة وخطة مدروسة لإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة، بعيدًا عن الإجراءات المؤقتة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين ومراعاة الجوانب البيئية والإنسانية.

سرعة التنفيذ وتلبية مطالب المواطنين

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق خطة متكاملة تحقق أهدافه، مؤكدًا أن الاستجابة لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة.

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أسيوط الكلاب الضالة الصحة

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